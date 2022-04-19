يوفنتوس يساند رونالدو عقب وفاة طفله

ورد الحساب الرسمي ليوفنتوس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وكتب عليه: "خواطرنا وصلواتنا معك، ومع جورجينا وجميع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت".ونشر رونالدو عبر حساباته الرسمية، بيانًا موقع منه ومن زوجته جورجينا، قال فيه: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين على رعايتهم الخبيرة ودعمهم".وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".وأتم: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائمًا".