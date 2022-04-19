يوفنتوس يساند رونالدو عقب وفاة طفله
واسى نادي يوفنتوس، نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، عقب وفاة نجله خلال عملية ولادته.
ورد الحساب الرسمي ليوفنتوس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وكتب عليه: "خواطرنا وصلواتنا معك، ومع جورجينا وجميع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت".
ونشر رونالدو عبر حساباته الرسمية، بيانًا موقع منه ومن زوجته جورجينا، قال فيه: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".
وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين على رعايتهم الخبيرة ودعمهم".
وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".
وأتم: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائمًا".
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