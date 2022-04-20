نجم مانشستر يونايتد يدخل خطط ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، في الصيف المقبل.وينتهي عقد كافاني مع الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي، ولا توجد مؤشرات لتجديد الارتباط مع المهاجم الخضرم.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يستهدف كافاني كحل قصير المدى في خط الهجوم، عقب اقتراب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من الانتقال إلى مانشستر سيتي.يذكر أن ريال مدريد عانى هذا الموسم عندما فقد كريم بنزيما للإصابة، لذا ترغب إدارة النادي في التعاقد مع بديل بقدرات مشابهة للمهاجم الفرنسي.