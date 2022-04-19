باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

وأشار البي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي ينفذ برنامجا علاجيا للتعافي من التهاب في وتر أكيليس لقدمه اليسرى.وأضاف أن هناك بيان آخر سيصدر بشأن (ليو) في غضون 48 ساعة.ولفت أيضا أن ماركو فيراتي وبرسنيل كيمبيمبي سيصدر أيضا بيانا بشأنهما خلال يومين، بعد تعرضهما لكدمة في الركبة.وبذلك يتأكد غياب اللاعبين الثلاثة عن مباراة آنجيه، غدا الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.وأوضح البيان الطبي للنادي الباريسي أن الثنائي أندير هيريرا وليفن كورزوا سيعود للانتظام في التدريبات، يوم الخميس المقبل، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه التأهيلي.أما لياندرو باريديس الذي أجرى جراحة في العانة، وجوليان دراكسلر الذي أجرى أيضا جراحة في الغضروف المفصلي للركبة، ينفذان برنامجا علاجيا في العيادة الخاصة بالنادي.