النفط يهزم الطلبة في ممتاز الكرة
تمكن نادي النفط، اليوم الثلاثاء، من التغلب على نادي الطلبة 1-0 ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النفط التعادل ضمن مجريات الشوط الاول بين الفريقين قبل ان يتمكن اللاعب سيبيري اورنو في الدقيقة 79 من احراز هدف التقدم والفوز لنادي النفط في المباراة.
وبهذه النتيجة بقي الطلبة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة فيما اصبح نادي النفط في المركز السادس برصيد 43 نقطة.
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