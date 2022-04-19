النفط يهزم الطلبة في ممتاز الكرة

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النفط التعادل ضمن مجريات الشوط الاول بين الفريقين قبل ان يتمكن اللاعب سيبيري اورنو في الدقيقة 79 من احراز هدف التقدم والفوز لنادي النفط في المباراة.وبهذه النتيجة بقي الطلبة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة فيما اصبح نادي النفط في المركز السادس برصيد 43 نقطة.