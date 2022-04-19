نادي الطلبة يعلق على قرار الفيفا بمنعه من التعاقدات

وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية (المؤقتة) لنادي الطلبة من قرار الاتحاد الدولي بحظر نادينا من التعاقد مع اللاعبين المحترفين بسبب شكوى مقدمة من اللاعب ويسلي".واضف "نود أن نوضح لجمهورنا الكريم ان اللاعب استلم جميع مستحقاته المالية عن طريق وكيل اعماله في الموسم الماضي ولذلك فاننا سنسلك كافه الطرق القانونية من اجل اعادة الحق لنادينا في الايام المقبلة".وكان اللاعب البرازيلي قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي، بسبب تأخر مستحقاته المالية.