في الدقيقة 7.. لفتة إنسانية في مباراة ليفربول ويونايتد

وغاب "الدون" عن قمة الجولة الثلاثين من "البريمرليغ"، بعدما أعلن، مساء أمس الاثنين، وفاة رضيعه حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز.وفي الدقيقة السابعة (رقم قميص رونالدو) من المباراة، وقفت جماهير ليفربول وحملت قميص النجم البرتغالي، وظلت تصفق له للتعبير عن دعمها له وتضامنها معه في هذه الفاجعة.وشاركت كذلك جماهير مانشستر يونايتد الحاضرة في ملعب آنفيلد، في هذه اللفتة الإنسانية.وكان رونالدو أعلن في بيان نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.وكتب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة".وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونطلب منكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".