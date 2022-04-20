عقب شفائه من الإصابة.. "ميمي" يوجه رسالة مؤثرة للجماهير العراقية

السومرية نيوز/ بغداد

بعث لاعب المنتخب العراقي ومحترف أريس سالونيكا اليوناني مهند علي (ميمي)، برسالة عاطفية للجماهير العراقية، عقب شفائه التام من الإصابة التي لحقت به في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

ونشر ميمي عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام صورة له في ملعب التدريب، وكتب: "سعيد جداً لاستكمال شفائي الكامل اليوم، لقد كانت رحلة شاقة خلال الأشهر الـ7 الماضية، ولكن بفضل الله أتطلع للعودة إلى الملعب، الحمد لله والشكر على العودة إلى الملاعب".

يذكر أن لاعب نادي أريس سالونيكا أصيب في الرباط الصليبي قبل أكثر من 6 أشهر، وحرمته من المشاركة رفقة منتخب "أسود الرافدين" في مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ومن ثم بطولة كأس العرب 2021.

وأجرى مهند علي الجراحة في النمسا، ومن بعدها غادر إلى الدوحة لخوض برنامج التأهيل والإعداد، في مركز إسبيتار الطبي، المتخصص في علاج إصابات الرياضيين.

ويملك إبن الـ22 ربيعاً، 17 هدفاً دولياً مع منتخب العراق الأول، من أصل 38 مباراة دولية، وكانت أولى مبارياته أمام البحرين، في تاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، ضمن بطولة خليجي 23 في الكويت، فيما أحرز أول أهدافه بقميص المنتخب الوطني في شباك السعودية، في تاريخ 28 فبراير/شباط 2018، في المباراة التي أقيمت في البصرة، وأنتهت عراقية 4-1.