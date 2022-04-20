اتحاد الكرة يجدد الثقة بالجهاز الفني لمنتخب الشباب

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تجديد التعاقد مع الجهازِ الفني لمنتخبِ الشَباب بعقد يمتد إلى عامين مقبلين لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة"، مضيفا انه "تقرر إضافةَ المدرب حيدر جبار للعملِ مع الجهاز الفني".واشار الى ان "المديرُ الفني للإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، الإنكليزي جون ويتل، التقى الجهازَ الفني لمنتخبِ الشباب، وبحضور مُستشار الإتحاد أنور جسام للتعرف على آلية عمل منتخب الشباب في المرحلةِ المُقبلة ومناقشة المناهج التدريبيّة التي وضعها الملاك التدريبي وكيفية تطبيقها بالشكلِ الذي يخدم مشوار المُنتخب مستقبلا".