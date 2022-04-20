اتحاد الكرة يكشف آلية المشاركة في دوري المحترفين

وقال المتحدث باسم الاتحاد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المُشاركة في دوري المُحترفين للموسمِ المُقبل ستكون للأنديةِ التي تطبقُ نظامَ التراخيص المُعتمد لدى الاتحادِ الآسيوي".وأضاف، أن "ذلك بهدف إلى الارتقاءِ بالمستوى العامّ للمسابقةِ بما ينعكس إيجاباً على المنتخباتِ الوطنية، ويعزّزُ النهوضَ بواقع الأنديةِ من جميع النواحي الإدارية والتنظيميّة والمالية".