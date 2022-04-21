الميناء يستعيد محترفين أمام سامراء
أنهى الميناء، استعداداته لمباراته أمام ضيفه سامراء، التي ستقام يوم الخميس، في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية.
وستشهد المباراة عودة المحترف اليمني ناصر محمدوه، بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة، وكذلك ساجد عباس بينما يستمر غياب المهاجم الشاب أسهر علي لنفس السبب، ويغيب مهاجمه محمد شوكان لتراكم البطاقات الصفراء.
ويحاول المدير الفني للميناء هاتف شمران، الزج ببعض العناصر الشابة لتعويض النقص في قائمته، في مسعى للفوز باللقاء وتحسين موقعه، والخروج من دائرة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
ويحتل الميناء المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، فيما يمتلك سامراء 10 نقاط فقط، وضعته في قاع الترتيب.
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