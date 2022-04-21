قحطان جثير: طريقة تعامل العراق مع مواهبه غير صحيحة على الإطلاق

السومرية نيوز - متابعة



وجه مدرب المنتخب العراقي الأولمبي السابق، قحطان جثير، نصيحة مهمة للاتحاد العراقي لكرة القدم، بخصوص إقناع مدافع سينت ترويدن البلجيكي، أمين الدخيل، في الموافقة على تمثيل منتخب "أسود الرافدين".

وقال جثير في تصريحات تابعتها السومرية نيوز: "في البداية يجب أن أوضح بأننا في المنتخب الأولمبي، عندما كنت على رأس الكادر الفني، حاولنا استقطاب أمين الدخيل في معسكر الدوحة، بعد اتصالات من قبل بعض الأشخاص المكلفين بمتابعة اللاعبين المغتربين، ولكننا لم نستطع إقناع اللاعب في الالتحاق، وهذه مشكلة رئيسية تواجه آلية التعامل مع اللاعبين الناشطين في أوروبا، حيث نعتمد على اتصال الهاتف ومن خلال وسطاء غير رسميين".

وأضاف: "طريقة تعامل العراق مع مواهبه في بلاد المهجر ليس صحيحة على الإطلاق، يجب أن يتوجه وفد رسمي من الاتحاد إلى اللاعب وعائلته، وتقديم لهم دراسة كاملة عن مشروع المنتخب الوطني، ولماذا العراق يحتاجه في هذه الفترة، والأهم أن تنال الموافقة بعد جلسات نقاش وحوار لساعات وجهاً لوجه، والتخلي عن الطريقة البدائية برسالة واتساب أواتصال فايبر، أو اللجوء لأشخاص متبرعين من خارج العراق".

ودعا المدرب السابق لفريق الطلبة، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، بالسفر إلى أوروبا بأسرع وقت ممكن، ومن أجل إقناع أمين الدخيل وغيره من المواهب العراقية، في تمثيل المنتخبات الوطنية، كاشفاً أن الدخيل لم يوافق على تمثيل منتخب بلده الأم، ما لم يجلس معه شخص مثل يونس محمود، صاحب النجومية المعروفة، ويقنع عائلته بأهمية تمثيله للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، على حدِّ وصفه.