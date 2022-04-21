أنشيلوتي: بنزيمة سيظل المسدد رقم 1 لركلات الجزاء

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على أوساسونا في عقره داره (3-1)، مؤكداً أنه لم يتبق سوى القليل على تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني الـ 35 في تاريخه.



وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "قدَّم الجميع المطلوب منهم خلال المواجهة، أعجبتني كثيراً المباراة التي قدّمها الفريق أمام أوساسونا".



كما تحدث المدرب المخضرم عن المستوى الذي قدّمه قائد وهداف الفريق هذا الموسم، الفرنسي كريم بنزيمة، وإضاعته لركلتي جزاء في المباراة، قائلاً: "بنزيمة هو مَن سيسدد الركلة المقبلة، قد يخطئ.. وليس هناك أي مشكلة. لقد قدّم مواجهةً استثنائيةً، وهو يلعب دائمًا من أجل الفريق".

واختتم أنشيلوتي حديثه بالقول: "سنواصل الآن التحضير من أجل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، وسنرى ماذا سيحدث بعدها. تركيزنا مُنصبّ حاليًا على مواجهتي نصف النهائي، والوصول لهما في أفضل حالة. الجميع في حالة التزام تام".

ويتصدر ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني برصيد (78) نقطة، بعد حصده الفوز الرابع على التوالي والـ (24) هذا الموسم، متقدمًا بفارق (17) نقطة مؤقتًا عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، ليقطع الفريق خطوةً عملاقةً نحو اللقب مع تبقي (5) جولات فقط على النهاية.



