رونالدو يوجه رسالة لجماهير ليفربول

ونشر رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام": "عالم واحد، رياضة واحدة، عائلة عالمية واحدة، شكرا جماهير أنفيلد".وأضاف: "أنا وعائلتي، لن ننسى لكم هذه اللحظة من الاحترام والرحمة".وكانت جماهير ليفربول الحاضرة لمباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد، وقفت في الدقيقة السابعة، للتصفيق ومواساة كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الإثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.وفاز ليفربول بهذه المباراة برباعية دون رد، سجلها لويس دياز، ساديو ماني ومحمد صلاح "هدفين".