مدرب الجوية قبيل لقاء الجزيرة: شخصنا نقاط ضعفهم وجئنا للتأهل

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي، "علينا أن نعترف بان مباراتنا امام الجزيرة لا تخلو من الصعوبة كون الفريقين لديهم الطموح بالتاهل مع فريق الشباب الى الدور المقبل".وأضاف، "شخصنا نقاط القوة والضعف للفريق الاماراتي، وأملنا ان نقدم مباراة تليق بنا كفريق عازم على التاهل للدور المقبل".وأكد شاكر، أن "الحظوظ متساوية وأن منافسه فريق مميز لديه محترفيين على مستوى عال"، مبينا ان "ثقته كبيرة باللاعبين من اجل الفوز بالمباراتين المقبلتين".وختم، "جئنا الى السعودية من اجل التاهل وهدفنا ان نلعب ونقدم مستويات مميزة ونفوز واتمنى ان تكون نتائج الفرق الاخرى لصالحنا".