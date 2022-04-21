هاري ماجواير يتلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان "ماجواير تلقى تهديدًا عبر البريد الإلكتروني، زعم أنه سيتم زرع قنبلة في منزله".وعن ذلك، قال متحدث باسم ماجواير: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقى هاري تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته".وتابع: "لقد أبلغ الشرطة بهذا الأمر.. من الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري.. سيواصل الاستعداد لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".