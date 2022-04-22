لهذا السبب.. والدة "مبابي" في قطر

السومرية نيوز - رياضة



يواصل فريق باريس سان جيرمان، ممارسة الضغط على لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، وإقناعه بعدم الرحيل إلى فريق ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى لضمه إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن والدة اللاعب مبابي، فايزة العماري، موجودة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، رفقة ابنها إيتيان، مشيرة إلى أن هذه الزيارة قد تكون مفتاح تجديد عقد لاعب باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الأول لإدارة الفريق الباريسي هو الإبقاء على مبابي لموسم إضافي على الأقل 2022/ 2023، وهو الموسم الذي يتزامن مع إقامة كأس العالم قطر 2022، مضيفة أن العرض المقدم للاعب سيكون لسنتين، مع الالتزام بتسهيل رحيله بعد ذلك.

وفي المقابل، تقول الصحيفة إن فريق ريال مدريد يثق في رغبة لاعب منتخب فرنسا في الانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي، مشيرة إلى أن العرض المالي المقدم للاعب من طرف باريس سان جيرمان يبقى أكثر بكثير مما سيقدمه "الملكي" لمبابي.

وكان الصحفي الإسباني الشهير غوييم بالاغ، قد كشف في وقت سابق من الشهر الحالي عن قيمة العرض الخيالي الذي قدمه باريس سان جيرمان؛ من أجل إقناع مبابي بالبقاء في صفوفه وعدم الرحيل مجانًا الصيف المقبل.

وقال بالاغ إن عرض النادي الفرنسي لمبابي يتضمن حصوله على مكافأة قدرها 150 مليون يورو عند توقيع العقد الجديد والتمديد لمدة عامين، مع تقاضيه راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو.