الجماهير تقتحم الملعب.. فوضى في مباراة الكهرباء وزاخو (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



أثار فوز نادي الكهرباء على مستضيفه زاخو (1-0)، مساء الخميس، ضمن الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز، غضب جماهير نادي الأخير مما دفعهم إلى اقتحام أرض الملعب وحدوث الفوضى.



وقال المحامي اسامة عدنان انه "حسب لوائح الانضباط في اتحاد الكرة فأن العقوبة المتوقعة لفريق زاخو هو اللعب لما تبقى من الدوري بدون جمهور مع غرامة 3 مليون دينار".

وسجل هدف اللقاء الوحيد البديل مصطفى علي، في الدقيقة 77 من المباراة، التي حضرها أكثر من 20 ألف متفرج.

وبهذا الانتصار، قفز الكهرباء إلى الترتيب التاسع برصيد 36 نقطة، وبقي زاخو في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وشهدت المباراة عقب نهايتها دخول جماهير زاخو أرض الملعب بأعداد هائلة، احتجاجا على خسارة فريقها.

ومن جانبهم، سارع لاعبو الكهرباء بمغادرة الملعب.