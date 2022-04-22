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من بينهم ميسي.. تعرف على أكثر اللاعبين خسارة في قيمتهم السوقية هذا الموسم

رياضة

2022-04-22 | 02:40
من بينهم ميسي.. تعرف على أكثر اللاعبين خسارة في قيمتهم السوقية هذا الموسم
293 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

نشر موقع Transfermarkt المتخصص بإحصائيات وقيمة اللاعبين في العالم، قائمة بأكثر اللاعبين خسارة لقيمتهم السوقية في جميع الدوريات الكبرى للموسم الحالي 2021-2022.

وبرز من القائمة أسماء اللاعبين الذين اقتربوا من سن الاعتزال مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتل المرتبة الـ11 وفق ترتيب النسبة المئوية، فقد انخفضت قيمته من 80 مليون يورو إلى 60 مليونا فقط، أي بنسبة خسارة 25%، مقارنة مع قيمته السوقية التي وصلت إلى 200 مليون يورو في مواسم سابقة قضاها مع برشلونة.

فيما احتل لاعب ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد، المرتبة الثالثة في القائمة، بعد أن انخفضت قيمته من 40 مليون يورو إلى 16 مليونا بنسبة خسارة بلغت 60%، وهي خسارة متوقعة بعد 3 مواسم قضاها المهاجم البالغ 31 عاما مع الملكي على دكة الاحتياط بسبب الإصابات المتكررة، ولم يشارك إلا في بضع مباريات.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر خسارة في قيمتهم السوقية بموسم 21-22:

1- كوستاس مانولاس (أولمبياكوس اليوناني): انخفضت قيمته السوقية من 23 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، بنسبة 78.3%، (18 مليونا خسارة).

2- إريكسن (برينتفورد الإنجليزي): 40 إلى 15 مليونا، بنسبة 62.5%، (25 مليونا خسارة).

3- إيدين هازارد (ريال مدريد الإسباني): من 40 إلى 16 مليونا، بنسبة 60%، (24 مليونا خسارة).

4- آرثر ميلو (يوفنتوس الإيطالي): من 40 إلى 20 مليونا، بنسبة 50%، (20 مليونا خسارة).

5- لورينزو إينسيني (نابولي الإيطالي): من 48 إلى 25 مليونا، بنسبة 47.9%، (23 مليونا خسارة).

6- مارسيل سابيتزر (بايرن ميونيخ الألماني): من 42 إلى 22 مليونا، بنسبة 47.6%، (20 مليونا خسارة).

7- كوكي (أتلتيكو مدريد الإسباني): من 60 إلى 35 مليونا، بنسبة 41.7%، (25 مليونا خسارة).

8- عثمان ديمبلي (برشلونة الإسباني): من 50 إلى 30 مليونا بنسبة 40%، (20 خسارة).

9- تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي): من 65 إلى 42 مليونا، بنسبة 35.4%، (23 مليونا خسارة).

10- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني): من 70 إلى 50 مليونا، بنسبة 28.6%، (20 مليونا خسارة).

11- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي): من 80 إلى 60 مليونا، بنسبة 25%، (20 مليونا خسارة).

12- ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد الإسباني): من 80 مليونا إلى 60، بنسبة 25%، (20 مليونا خسارة).

13- فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني): من 90 إلى 70 مليونا، بنسبة 22.2%، (20 مليونا خسارة).

14- جيدون سانشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي): من 100 إلى 80 مليونا بنسبة 20%، (20 مليونا خسارة).

15- هاري كين (توتنهام الإنجليزي): من 120 إلى 100 مليون، بنسبة 16.7%، (20 مليونا خسارة).
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