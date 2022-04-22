رسميًا.. الأولمبي العراقي يظفر بخدمات "أوراها"

وقال الاتحاد في بيان: "الفترة السابقة شهدت تسجيلَ اللاعب في مختلفِ الدوائر الحكوميّة، وإصدار جميع مُستمسكاته الثبوتية".وتابع: "اللاعب أصبح متاحا لتمثيل المنتخبات العراقيّة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا تحت 23 عاما، التي ستستضيفها أوزبكستان مطلع حزيران المقبل".وسبق لأوراها أن شارك مع الأولمبي العراقي، في بطولة دبي الودية التي أقيمت الشهر الماضي، حيث قدم فيها مستويات فنية كبيرة.يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي، سيضم في قائمته المشاركة في كأس آسيا 8 محترفين في أوروبا، أبرزهم زيدان إقبال لاعب رديف مانشستر يونايتد.