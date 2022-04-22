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بالأرقام.. تشافي أسوأ من كومان مع برشلونة

رياضة

2022-04-22 | 05:53
بالأرقام.. تشافي أسوأ من كومان مع برشلونة
1,824 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

أظهرت إحصائية مثيرة خاصة بمدربي نادي برشلونة الإسباني خلال التسع سنوات الأخيرة، تفوق 4 مدربين سابقين للفريق على المدير الفني الحالي الإسباني تشافي هيرنانديز الذي يقود النادي الكتالوني منذ نحو 6 أشهر، من ناحية نسبة الانتصارات خلال أول 30 مباراة مع الفريق.

وفي المباراة رقم 31 له تحت قيادة تشافي، استعاد برشلونة نغمة الفوز وعاد بانتصار ثمين من أرض مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 سجله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة (11)، مساء الخميس 21 أبريل/ نيسان، ضمن منافسات المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
ورغم الفوز الثمين على سوسيداد فإن حظوظ برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني ضعيفة جداً، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر ريال مدريد صاحب الـ 78 نقطة.
 
أرقام فالفيردي وكومان وكيكي سيتيين أفضل من تشافي
ونشر حساب "cope" الذي يتابع أخبار الكرة الإسبانية، إحصائية صادمة للمدرب تشافي مع برشلونة، بالرغم من قيادته الفريق إلى وصافة الدوري الإسباني، بعد بداية متعثرة للنادي رفقة مدربه السابق، الهولندي رونالد كومان.
 
ودرب الإسباني لويس إنريكي البارسا ما بين 2014 و2017، وأشرف مواطنه إرنستو فالفيردي على النادي الكتالوني ما بين 2017 و2020، بينما قاده الإسباني الآخر كيكي سيتيين عام 2020، ثم الهولندي رونالد كومان في موسم 2020/ 2021.
 
وبحسب نفس المصدر، فقد بلغت النسبة المئوية لانتصارات البارسا مع إنريكي في أول 30 مباراة 76 بالمئة في الصدارة، متبوعا بفالفيردي بنسبة 67 بالمئة، ثم سيتيين بنسبة 64 بالمئة، وكومان بنسبة 58 بالمئة، وأخيرا تشافي بنسبة 53 بالمئة.
 
ما هي إحصائيات وأرقام المدرب تشافي هيرنانديز منذ إشرافه على برشلونة الإسباني؟
ومنذ إشرافه على نادي برشلونة بشكل رسمي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قاد تشافي الفريق في 30 مباراة في كل المسابقات (دون احتساب مباراة الخميس 21 أبريل أمام ريال سوسيداد في الليغا).
 
وخاض المدرب السابق لنادي السد القطري 19 مباراة في الدوري الإسباني، و6 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ومباراتين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى لقاء واحد في السوبر الإسباني.
 
وحقق برشلونة تحت قيادة تشافي في أول 30 مباراة له، الفوز 16 مرة، منها 13 انتصارا في الليغا وفوزان في الدوري الأوروبي، وانتصار واحد في كأس ملك إسبانيا، مقابل التعادل في 8 مباريات بواقع 4 في الدوري الإسباني، و3 في الدوري الأوروبي، وواحدة في دوري الأبطال.
 
وخسر برشلونة تحت قيادة المدرب الشاب 6 مباريات، منها مباراتان في الدوري الإسباني، وواحدة في الدوري الأوروبي، ومثلها في دوري أبطال أوروبا، ولقاء واحد أيضا في كأس ملك إسبانيا ومثله في السوبر الإسباني.
 
وحقق تشافي مع البارسا 43 نقطة خلال 19 مباراة في الليغا بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، مقابل 9 نقاط في الدوري الأوروبي، ونقطة وحيدة في دوري الأبطال، و3 نقاط في كأس الملك، مقابل لا شيء في السوبر الإسباني.

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