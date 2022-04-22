جولة مفاوضات جديدة بين مبابي ومدريد

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى ريال مدريد.وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" أن عائلة مبابي لن تكتفي فقط برحلتها الأخيرة إلى الدوحة للتفاوض بشأن إمكانية تجديد عقد اللاعب.وأضافت أن عائلة اللاعب الفرنسي أبلغت ريال مدريد، بأنها ستحضر إلى العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.وأوضحت الشبكة أن المفاوضات بين ممثلي مهاجم سان جيرمان وإدارة ريال مدريد، تتركز بشكل أساسي حول حقوق صور اللاعب.ولفتت إلى أن مستقبل مبابي سيكون بين 3 احتمالات، إما باريس أو ريال مدريد أو فريق ثالث لم يتم الكشف عن هويته بعد، لكنه داخل الحسابات.وذكرت مونت كارلو في تقريرها "يبقى التساؤل متى سيعلن مبابي قراره النهائي؟ هل بحسم تتويج باريس بلقب الدوري عقب مباراة لانس أم عند مراسم التتويج بعد الجولة 38 أم بانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران؟