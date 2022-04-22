رسالة مؤثرة من بيليه بعد خروجه من المستشفى

نشر أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، اليوم الجمعة، رسالة مؤثرة بعد خروجه من المستشفى أمس الخميس، بعدما استأنف علاجه، إثر اكتشاف إصابته بمرض سرطان القولون منذ ما يقارب الـ6 أشهر.

ونشر بيليه ، صورة له مع زوجته وكلبه، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "الراحة هي التواجد مع زوجتي العزيزة، مارسيا، ومرافقنا الدائم كاكاو".



وأضاف: "العلاج صعب، لكن الشعور بحبهم هو أفضل دواء.. ما أجمل العودة للمنزل".

وكان بيليه قد دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي.



وتثير حالة بيليه الصحية القلق في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية، كما كان يعاني من مشاكل في العمود الفقري والركبة.



وسيواصل "الملك" زيارة المستشفى، مرة واحدة على الأقل في الشهر، للخضوع لفحوص طبية ومواصلة العلاج.