غوارديولا: هكذا سنتعامل مع مبارياتنا المتبقية

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، إن "هذه العوامل تعني أن على فريقه تطوير عقلية الحسم وتوجيه ضربة قاضية للمنافسين".وأضاف: "بالتأكيد لا يمكننا التفريط في أي نقاط، والأمر ينطبق أيضا على المنافسين".واوضح غوارديولا: "يعرف اللاعبون ذلك، لقد كنا في هذا الموقف من قبل"، "سنسعى لتجهيز اللاعبين المصابين وسنتحلى بالتركيز، عندما تنتهي مباراة الغد تنتظرنا مباراة أخرى في غضون ثلاثة أيام في دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، ثم ليدز يونايتد. علينا أن نكون جاهزين ومرتاحين حتى لحظة المباراة".وتابع "علينا أن نفوز، لكن يجب أن نلعب جيدا أولا من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. النتائج ليست مضمونة، لكن الانتصارات الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة".وختم غوارديولا : "إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا الموقف. ليس لديك فرصة في كثير من الأحيان للفوز بألقاب متتالية، بعد المباراة السابقة كما قلت لا تزال ست مباريات، لقد تأهلنا بالفعل لدوري أبطال أوروبا وهو نجاح كبير، والآن لدينا هدف الدوري الممتاز".