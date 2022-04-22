الجوية يتغلب على الجزيرة الاماراتي في دوري ابطال اسيا

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تقدم الجوية عن طريق اللاعب ابراهيم بايش في الدقيقة السادسة من الشوط الاول قبل ان يضيف اللاعب علاء عباس الهدف الثاني للصقور.وتمكن نادي الجزيرة من ادراك هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب عبد الله رمضان في الدقيقة 62 قبل ان يتمكن اللاعب عمر تراوري من ادراك التعادل للجزيرة في الدقيقة 77 من المباراة.الا ان الصقور كان لهم الكلمة الاخيرة باحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن المباراة عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم ليحسم اللقاء لصالح الجوية بهذه النتيجة.