نفط البصرة يتعال مع اربيل في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الفيحاء مباراة الفريقين التي تقدم فيها اولا نادي اربيل عن طريق اللاعب اكام هاشم في الدقيقة 50 من المباراة قبل ان يدرك نفط البصرة التعادل عن طريق اللاعب باترك انجومي خلال الدقيقة 70 من المباراة.وبهذا التعادل اصبح نادي اربيل في المركز التاسع برصيد 36 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.