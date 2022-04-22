جماهير الرجاء تقتحم ملعب مباراة فريقهم امام الاهلي المصري

وقرر عدد من الجماهير اقتحام أرضية الملعب، بعد الشحن الجماهيري والهتاف المتواصل، حيث امتلأت جنبات الملعب بعدد غفير من المشجعين قبل وقت كبير من آذان المغرب.كما قامت بعض الجماهير بإلقاء الزجاجات والمياه وبعض المقذوفات على الملعب.كما حدثت مناوشات بين عناصر الأمن المغربي وعدد من جماهير الرجاء خارج الملعب، حيث حاول بعض المشجعين اقتحام الملعب دون تذاكر، والدخول لمشاهدة المباراة مجانًا، ما أدى إلى وقوع مناوشات مع الأمن.ويحل الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي، مساء اليوم ، في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، يوم السبت الماضي، على استاد السلام في القاهرة، بعدما سجل عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات للأهلي، وأحرز للرجاء محمد زريدة.