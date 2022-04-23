ألفارو موراتا يكشف سبب فشل انتقاله إلى برشلونة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن سر اتخاذه قرار البقاء داخل أسوار "أليانز ستاديوم"، بعدما شارف على الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي والانضمام إلى برشلونة.



وأكد موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أقنعه بالبقاء في يناير الماضي، ما جعل النجم الإسباني البالغ 29 عاما يرفض الانتقال إلى برشلونة حينها.

وجاء في تصريحات موراتا: "كان هناك العديد من الخيارات أمامي، وتحدثت إلى المدرب لأنني مررت بشيء قد مررت به بالفعل في أندية أخرى، لقد أقنعني بالبقاء".

وأضاف: "أنا لست مهاجما جسديا، أحتاج مساحة للركض، وأليغري أخبرني أن يوفنتوس كان على وشك التعاقد مع مهاجم جديد، لذلك كنت سألعب كمهاجم داعم له، وأغلقوا كل الأبواب".

وعن إمكانية مغادرة يوفنتوس والرحيل لأحد الدوريات الأخرى مثل "البريميرليغ"، علق موراتا: "لحسن الحظ، زوجتي وأولادي مستعدون للتفكير في سعادتي".

واختتم: "الشيء الوحيد الذي يريدونه هو أن أكون سعيدا، زوجتي تدعمني في كل قرار أتخذه، يكون لدي خيارات جيدة طالما أنني معهم، يمكنني الذهاب إلى كل مكان حتى إلى القمر".

وتنتهي فترة إعارة أتلتيكو مدريد لموراتا إلى يوفنتوس في الصيف المقبل، ولا يرغب فريق "السيدة العجوز" في جعل انتقاله دائما مقابل 35 مليون يورو بعد دفع 20 مليون يورو مقابل انتقاله المؤقت.

وذكرت العديد من التقارير أن أرسنال الإنجليزي على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.