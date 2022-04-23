روديجر يضحي للانتقال إلى ريال مدريد

وينتهي عقد روديجر مع البلوز الصيف المقبل، ورفض المدافع الألماني حتى الآن كل عروض البقاء مع تشيلسي.وكتب جيانلوكا دي مارزيو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقعه الرسمي: "بات ريال مدريد على أعتاب حسم صفقة روديجر، بعد موافقة اللاعب على خفض طلباته بشأن الراتب السنوي".وأضاف: "حصل روديجر على أعلى عرض مالي من مانشستر يونايتد، لكن المدافع الألماني يريد ضمانًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل".ولا يزال مانشستر يونايتد ينافس آرسنال وتوتنهام، على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، من الدوري الإنجليزي الممتاز.واختتم: "كان باريس سان جيرمان ويوفنتوس مهتمان أيضًا بالمدافع الألماني، لكنهما فشلا في الاتفاق على الصفقة".