آرسنال يعمق جراح يونايتد

تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

وسجل ثلاثية آرسنال نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32) وجرانيت تشاكا (70)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد كريستيانو رونالدو (34).ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.