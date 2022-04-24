تشافي: التتويج بلقب الدوري صعب للغاية.. المركز الثاني هو هدفنا

وقال تشافي في مؤتمر صحفي : "نلعب كثيراً، التأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم في المركز الثاني هو هدفنا ، التتويج بلقب الدوري صعب للغاية ".وأضاف تشافي : "هبط أداؤنا قليلاً في المباريات مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع قليلة،إذا تعافينا سنقترب من تحقيق النتائج ، يجب أن ننهي الموسم في أعلى مركز ممكن، وهو واقعياً المركز الثاني".وتابع تشافي : "منذ تشرين الثاني الماضي كنا نقاتل مع ريال مدريد ، العام المقبل يجب أن نقاتل للفوز بالألقاب ، هنا في كامب نو ما يهم هو الفوز".وبعد الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام آينتراخت فرانكفورت وقادش، يتطلع برشلونة لتفادي الخسارة الثالثة على التوالي في كامب نو للمرة الثانية في تاريخه، عندما يستضيف فاليكانو اليوم الاحد.