باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ68 عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

🔟 ألقاب



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🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵

pic.twitter.com/yb67gij5Zs — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 23, 2022

وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 78 نقطة موسعا الفارق إلى 16 نقطة عن أقرب مطارديه مارسيليا الذي يحل ضيفا على ستاد ريمس غدا الأحد في الجولة ذاتها.وضمن باريس سان جيرمان التتويج باللقب بغض النظر عن نتائجه أو نتائج منافسيه في الجولات الأربع الأخيرة من عمر الدوري.في المقابل، توقف رصيد لانس عند 54 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب "الليغ 1".يذكر أن باريس سان جيرمان عادل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب الدوري الفرنسي الذي كان ينفرد به فريق سانت إيتيان بـ10 ألقاب.