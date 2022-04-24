اتحاد الكرة العراقية يصدر بياناً بشأن اصابة "عماد محمد" بحادث مروع

السومرية نيوز - بغداد



أعلن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاحد، استعدادهُ التام لتوفير جميعِ مُستلزمات الصحّة والسَلامة للمُدربِ "عماد محمد" بعد تعرضه لحادث مروع أدى إلى تعرضه لكسر في الجمجمة.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، "يتقدّمُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم بخالِصِ الدُعاء إلى الله عز وجل أن يمنح مدربَ منتخب الشباب (عماد محمد) موفورَ الصحة وأريج العافيةِ بعد تعرضه إلى حادثٍ مؤسفٍ أدخلَ على أثره صالة العملياتِ في مستشفى الصدر بمحافظةِ النجف أجرى خلاله عمليةً جراحيةً تكللت بالنجاح". واضاف، "نعلن استعدادنا التام لتوفير جميعِ مُستلزمات الصحّة والسَلامة للمُدربِ عماد محمد". وتابع ان "الاتحادُ يتطلّع إلى عودةِ عماد محمد بكاملِ عافيته إلى ممارسةِ حياته الطبيعيّة والعودة للإشرافِ على مُنتخب الشباب".

