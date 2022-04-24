بلماضي يعلن استمراره مع المنتخب الجزائري

وقال بلماضي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "قدمت للمسؤولين اقتراح رحيلي عن المنتخب، لكنهم رفضوا رحيلي، ولا أعتبر ما قمت به استقالة، نحن قادرون على العودة بقوة رغم خيبة التأهل للمونديال، وقيادة المنتخب الجزائري مسؤولية كبيرة بالنسبة لي".وأضاف: "نحن على يقين من قدرتنا على النهوض مجددا بنفس العزيمة والإصرار، أملك عقدا حتى ديسمبر 2022 مع المنتخب، الجميع يريد بقائي، الشعب ومسؤولو الاتحاد الجزائري، وسوف أبقى من أجلهم".واوضح بلماضي: "كنت أفكر في المغادرة في حال الإخفاق في الوصول إلى كأس العالم 2022، وتحدثت مع رئيس الاتحاد الجزائري وجميع المسؤولين من أجل إنهاء العقد، ولكن الجميع رفض هذا القرار، ولا أعتبرها استقالة".وأتم: "الجمهور والشعب الجزائري أرادوا بقائي رغم الخسارة والإقصاء المر، هدفي كان دائما رفع الراية الوطنية عاليا في العالم وليس أفريقيا فقط".