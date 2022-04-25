هامان يفتح النارعلى ليفاندوفسكي

وعقب تتويج البايرن بعد الفوزعلى بوروسيا دورتموند (3-1)، صرح الدولي البولندي بأن "الوضع الحالي صعب بالنسبة له"، مشيرا إلى انفتاحه على كافة الاحتمالات، في ظل ربطه بالانتقال إلى برشلونة.وقال هامان عبر شبكة "سكاي سبورتس": "إنه يقول أن الوضع صعب بالنسبة له، لهذا أريد توجيه سؤال له".واستطرد "في السنوات الـ5 الأخيرة، عندما كان يغازل أندية أخرى كل صيف وربيع، هل فكر يوما فيما إذا كان الوضع صعبا بالنسبة للنادي؟ فالتكهنات كانت مستمرة كل عام، سواء بربطه بمانشستر سيتي أو ريال مدريد".وأضاف "لم يتحدث ليفاندوفسكي حتى عن مدى سعادته في ميونخ بالسنوات الماضية، حيث فاز بكافة الألقاب هنا".وأشار نجم الكرة الألمانية الأسبق إلى تقدم ليفاندوفسكي في العمر وبلوغه 34 عاما الصيف المقبل، مضيفا "لم يعد صغيرا كما كان، لهذا لا يجب أن ينتظر تحرك النادي لتجديد عقده بشكل متسرع، لأنه ليس هناك يقين حول قدرته على مواصلة تسجيل الأهداف العام المقبل أو الذي يليه".