صحيفة: النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي المصري محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ومساهمته الجيدة في الفوز على تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأكدت الصحيفة أن النني، البالغ من العمر 29 عاما، أقدم لاعب في آرسنال، وينتهي عقده مع الفريق الصيف القادم، وعبر عن حبه للنادي ورغبته في البقاء، كما يقدم مستويات جيدة في اللقاءات الأخيرة.

وقال النني في تصريحات نشرتها صحيفة : "لقد بذلت كل شيء في التدريبات لأكون في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، لقد أتيحت لي فرصتي أمام تشيلسي، وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، والأهم من ذلك أننا فزنا في آخر مباراتين، لقد كان انتظارًا طويلاً بالنسبة لي، لكن عليك أن تؤمن بنفسك 100 ٪ ، أريد مساعدة آرسنال على التواجد في المراكز الأربعة الأولى".



وأكد محمد النني أن آرسنال يعتبر عائلته وأنه ينتظر قرار الإدارة ومستعد للبقاء وقال: "لقد كان فريقي لمدة ست سنوات، هم عائلتي وسأمنحهم كل شيء حتى اللحظة الأخيرة. أنا دائمًا أحب التحدي، لا أقرر من يلعب، لكني أستمر في التدريب لأظهر كم أنا جيد ومن أجله المدير ميكيل أرتيتا لألعب".