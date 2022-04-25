إبراهيموفيتش يعود للمشاركة أمام لاتسيو

وتعرض زلاتان لإصابة في الركبة غاب على إثرها عن المشاركة في المباريات الأخيرة سواء بالدوري أو كأس إيطاليا.وفي الدقيقة 68، أجرى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، تبديلا بخروج إبراهيم دياز ليحل محله إبراهيموفيتش، كما أخرج أوليفيه جيرو ليدفع بأنتي ريبيتش العائد أيضًا من إصابة.يشار إلى أن المهاجم السويدي منذ بداية الموسم، شارك في 23 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات، تمكن فيهم من تسجيل 8 أهداف فيما قدم تمريرتين حاسمتين.جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 71 نقطة، فيما يقع لاتسيو بالمركز السادس برصيد 56 نقطة.