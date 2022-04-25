مشاركة لاعبي التنس الروس في روما متوقفة على قرار الحكومة الإيطالية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو، إنه سيتم على المستوى الحكومي البت في إمكانية السماح للاعبي التنس الروس والبيلاروس للمشاركة في دورة روما.



وقال مالاغو لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "يجب على الحكومة اتخاذ قرار "بشأن مشاركة لاعبي التنس الروس والبيلاروس في دورة روما", الموضوع قيد الدراسة وتقييم الوضع وسيتم اتخاذ أفضل خيار للبلاد".

وأشار مالاغو إلى أن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، أوصت جميع الاتحادات الرياضية بعدم دعوة الروس والبيلاروس للمشاركة في المسابقات الدولية.

وتقام دورة روما في الفترة من 2 إلى 15 مايو المقبل.

وكان منظمو بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى، أعلنوا في الـ20 من الشهر الجاري، عدم السماح للاعبي التنس الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، قالت رابطة محترفي التنس "ATP"، إن هذا القرار "غير عادل"، كما أعربت رابطة لاعبات التنس المحترفات "WTA" عن خيبة أملها من القرار.



وكان الاتحاد الدولي للتنس، علق على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عضوية اتحادي التنس لروسيا وبيلاروس، وألغى البطولات في هذين البلدين.



في المقابل، سمحت رابطة لاعبي التنس المحترفين ورابطة لاعبات التنس المحترفات للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات تحت علم محايد.