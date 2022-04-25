الجوية يكثف تدريباته استعداداً لموقعة مومباي الحاسمة
السومرية نيوز - متابعة
كثف فريق القوة الجوية من تدريباته استعدادا لمواجهة مومباي سيتي الهندي غدا الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقاد حكيم شاكر، المدير الفني للقوة الجوية، التدريبات بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء الثنائي كرار نبيل وميثم جبار، حيث خاضا مرانا فرديا لرفع العامل البدني.
وسوف تشهد مواجهة مومباي، عودة المدافع علي كاظم لقائمة الفريق، بعد ابتعاده عن اللقاء السابق أمام الجزيرة الإماراتي بداعي الإيقاف.
يذكر أن القوة الجوية يحتاج إلى الفوز على مومباي من أجل التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، شرط تعثر منافسيه في بقية المجموعات، من أجل الحصول على إحدى البطاقات الثلاث المخصصة لأصحاب أفضل مركز ثانٍ.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا