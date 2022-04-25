ماركا تكشف موقف ريال مدريد بعد تصريحات مبابي الأخيرة

وخرج مبابي ولمح إلى إمكانية البقاء مع باريس سان جيرمان وتمديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل، رغم رغبة ريال مدريد في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح مبابي في المساهمة في حصد لقب الدوري الفرنسي الذي افتقده باريس سان جيرمان لصالح ليل في الموسم الماضي، ولكن ربما تكون هي آخر بطولة لمبابي في تلك المسابقة إذا رحل بعد نهاية الموسم.رغم تصريحات مبابي، إلا أن نادي ريال مدريد بحسب التقرير يشعر بالهدوء تجاه تلك الصفقة وأكدت الصحيفة أن إدارة الملكي كانت تعلم أن اللاعب لن يتخذ أي قرار إلا بعد 21 مايو المقبل.يأتي ذلك وفقًا لاتفاق وميثاق مشترك أن الفرنسي لن يدلي بأي تصريح رسمي حتى يخوض مباراته الأخيرة أمام ميتز في الدوري الفرنسي يوم 21 مايو، ويتمم اتفاق مع ريال مدريد لأن الأخير يركز أيضًا في دوري أبطال أوروبا ومباراة مانشستر سيتي مع ضمان الفوز ببطولة الدوري الإسباني.