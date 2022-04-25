الكشف عن مدى اصابة ديست وانتهاء موسمه مع برشلونة

وقال النادي في بيان رسمي، ان "إصابة ديست في الفخذ الأيمن بينما لم تتحدد فترة غيابه عن الملاعب ، والتي ستتوقف على مدى استجابته العلاجية".وقال الإعلامي جيرارد روميرو: ان "إصابة ديست لاعب برشلونة ، والتي شُخصت بإصابة وترية في الفخذ الأيمن"، مشيرا الى "انتهاء موسم اللاعب مع الفريق ".واوضح ان "ديست سيغيب لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف عن الملاعب مما يعني نهاية موسمه مع برشلونة ، والذي قد يكون الأخير في ظل ما يتوارد عن رحيله ، وفي ظل كثرة إصاباته وغياباته التي تمنع الفريق من الاستفادة منه كلاعب".