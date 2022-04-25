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جوارديولا: نحترم ريال مدريد كثيرًا ولكن نريد الوصول إلى النهائي

رياضة

2022-04-25 | 10:38
جوارديولا: نحترم ريال مدريد كثيرًا ولكن نريد الوصول إلى النهائي
المصدر:
وكالات
720 مشاهدة

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا ، اليوم الاثنين، على أهمية مواجهة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "من دواعي شرفنا التواجد هنا في نصف النهائي أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن وليفربول، فهذه الفرق وصلت هنا أكثر من مرة".

وعن دور الجماهير في مباراة الغد، اوضح: "أنا على ثقة بأنهم سيأتون وسيدعموننا دون شروط، سيقدمون أفضل ما لديهم، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا".

وتابع جوارديولا: "شعور جيد التواجد بين أفضل فرق أوروبا، نحاول أن نكون أنفسنا وتقديم مباراتين مميزتين والوصول إلى النهائي، نحترم ريال مدريد كثيرًا، ولكن نريد الوصول إلى النهائي".

وأشار: "في المباراة الأولى أمام أتلتيكو مدريد، لعبنا على أن لا تستقبل شباكنا أهداف، وفي المباراة الثانية كان لا يمكن أن تسكن شباكنا أهداف، وعلينا الدفاع بصورة جيدة أمام ريال مدريد".

واوضح مدرب مانشستر سيتي: "كريم بنزيما سجل العديد من الأهداف في مسيرته، هو لاعب رائع، لكن علينا الدفاع جيدًا وخلق فرص للتسجيل".

وبالنظر إلى قدرة السيتي على الفوز بالمزيد من الألقاب في دوري الأبطال، إذا توج الفريق باللقب الأول، قال: "إذا كان يتوجب علينا المنافسة مع تاريخهم (ريال مدريد)، فليس لدينا أي فرصة".

وشدد مدرب السيتي: "نريد أن ننافسهم ولدينا فرصة للتحسن، وسنحاول وسنعاني وسنتمسك ببعضنا البعض، وسنحاول الهجوم بأفضل صورة ممكنة، منذ عقد من الزمان لم نكن أبدًا في ذلك الدور، ولكن الوصول إلى النهائي يمثل درس جيد لنا".

واختتم: "ريال مدريد تواجد في تلك المرحلة كثيرًا، العديد من الفرق الجيدة لا تتواجد هنا، وفي يوم من الأيام لن نتواجد هنا، الأمر يتطلب الكثير، طالبت اللاعبين بالاستمتاع، لا نعرف ما إذا كنا سنعود لهنا مرة أخرى".
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