مالديني: الفوز الاسكوديتو سيكون استثنائي

وقال باولو مالديني، في تصريحات نشرتها صحيفة "توتو ميركاتو"،: "الهدف هو بذل قصارى جهدنا، بصراحة يجب أن نحافظ على روح التضحية".أضاف:"لا يمكن الاستهتار بهذا اللقب واعتباره هدف تافه، في السنوات ال 20 الماضية فاز ميلان بلقبين سكوديتو فقط، ستكون نتيجة مذهلة”.والاسكوديتو هو الدرع الصغير الخاص بالنوادي الرياضية الإيطالية الحاصلة على بطولة المسابقة السنوية، وقد تم تأسيس فكرة الدرع عام 1920 لتكريم النادي الفائز بالبطولة الوطنية لكرة القدم (التي أصبحت دوري الدرجة الاولى الإيطالي عام 1929) وكان فريق جنوى هو أول من ارتدى الدرع عام 1924 .