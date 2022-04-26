القوة الجوية يكشف تفاصيل غياب ميثم جبار وكرار نبيل عن دوري أبطال اسيا
كشف مشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير، تفاصيل غياب الثنائي ميثم جبار وكرار نبيل عن المباريات السابقة في دوري أبطال آسيا، رغم وجودهما مع البعثة في الرياض.
وقال خضير في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للنادي: "بعد وصولنا إلى الرياض، خاطبنا اتحاد الكرة السعودي وناديا النصر والهلال من أجل تشخيص إصابة الثنائي".
وأضاف: "بعد عرضهما على طبيب نادي النصر الإسباني، دخل ميثم جبار في تدريباته الجماعية، أما كرار نبيل فدخل تدريبات فردية، وسيتم إصدار التقرير النهائي بشأن إصابته".
وختم: "اللاعب حسن رائد سيغيب عن مباراة الفريق أمام مومباي، بسبب إصابته بمنطقة الكتف بعد التحام مع أحد اللاعبين في الوحدات التدريبية".
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