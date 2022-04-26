بدون كلام.. بوجبا يغادر مانشستر يونايتد عبر الهاتف المحمول

في إشارة جديدة لانتهاء العلاقة بين الدولي الفرنسي، بول بوجبا، وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أقدم اللاعب على تصرف غير متوقع.



وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ما دفعه لترك مجموعة "الواتساب" الخاصة بالفريق، قبل نهاية عقده نهائيا، حسبما أشارت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.



وأضافت الصحيفة، أن بوجبا مرشح بقوة للانتقال لواحد من عملاقة أوروبا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.

ولم يكمل بوجبا عامه الثلاثين، لكن فترة وجوده في مانشستر يونايتد لم تكن الأفضل له، في ظل تقاضيه راتبا كبيرا.



وينوي مانشستر يونايتد التخلص من عديد اللاعبين بعد انتهاء الموسم، بطلب من الهولندي إيريك تين هاج المدرب الجديد للفريق.



وانتقل بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016، وكان الفريق يعقد آمالا كبيرة عليه من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مجددا، والغائب منذ رحيل المدرب التاريخي للفريق السير أليكس فيرجسون عن الشياطين الحمر عام 2013.