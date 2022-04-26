غوارديولا: قادرون على التأهل وتاريخ الريال يتحدث عن نفسه

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُزمع خوضها أمسية الثلاثاء 26 أبريل/ نيسان: "إنه لشرف كبير أن نحضر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد فِرق اعتادت الحضور هنا مرات عديدة في السنوات الأخيرة".وأضاف: "شعور رائع أن تحل ضمن أفضل الفرق في أوروبا، علينا الإيمان بأنفسنا وتقديم مواجهتين مثاليتين، من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. نُكنّ الاحترام الكافي تجاه ريال مدريد، إنهم فريق رائع، لكننا قادرون على المضي قدمًا في البطولة".وتابع غوارديولا: "اللعب أمام ريال مدريد أمر رائع، لن نحظى بفرصة للتأهل إلى النهائي لو وَجبتْ علينا منافسة تاريخهم؛ فتاريخهم يتحدث عن نفسه.. لدينا رغبة في خوض هذه المواجهة بأفضل ما لدينا. إنها مباراة مثالية لاختبار قدراتنا".وأشاد غوارديولا بقدرات الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، معلقًا بالقول: "علينا أن نكون جيدين في الدفاع أمام ريال مدريد، لديهم كريم بنزيمة، هو مهاجم رائع، وسجّل الكثير من الأهداف في مسيرته، ما يهم هو ألّا نتوقف في عملنا على الدفاع؛ فنحن بحاجة إلى خلق الفرص وتسجيل الأهداف أيضًا".وحول تشكيلته المنتظرة ضد ريال مدريد، علّق غوارديولا بالقول: "لدينا حصة تدريبية نعتزم خوضها قبل تحديد التشكيلة؛ لكنني أثق برغبة كل اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم أمام ريال مدريد".وأردف غوارديولا: "التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منحنا دروسًا هامةً، كل ما علينا فعله هو التكاتف كفريق واحد عندما نعاني أمام المنافسين، ثم مواصلة الهجوم بأفضل طريقة ممكنة".وختم غوارديولا حديثه بالقول: "أثق في قدوم مشجعي مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد من أجل مؤازرة الفريق.. بالتأكيد ستبذل الجماهير أفضل ما لديها من أجلنا، أمّا نحن فسنعمل على بذل أفضل ما لدينا من أجلهم".جدير بالذكر أن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيُقام هذا الثلاثاء (26 أبريل)، على ملعب "الاتحاد" معقل النادي الإنجليزي، على أن تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 4 مايو/ أيار المقبل.