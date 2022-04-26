مستشار رئيس الاتحاد العراقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مدرب المنتخب الجديد

السومرية نيوز – بغداد



حدّد مستشار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حسن فرحان، جنسية المدرب الجديد لمنتخب العراق، والذي سيتولى قيادة المهمة في الاستحقاقات المقبلة، خلفاً للوطني عبد الغني شهد.



وقال فرحان في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "في البداية لا بد التأكيد على المدرب المقبل للمنتخب الوطني لن يكون محلياً، التوجه دائرة منظومة اتحاد كرة القدم، مع إسناد المهمة لإسم أجنبي، يملك خبرة كافية المنطقة العربية والقارة الآسيوية، وأن لا يتجاوز عمره فوق الـ60 عاماً".

وزاد: "آلية تسمية الكادر الفني الجديد تتم بالتشاور بين لجنة المستشارين في الاتحاد والمدير الفني الإنجليزي جون ويتل، ومن بعدها تُرسل السير الذاتية المرشحة للمكتب التنفيذي للاتحاد لاختيار المدرب الأصلح للكرة العراقية، وسيتم وضع فقرة التواجد في العاصمة بغداد شرطاً أساسياً، ومتابعة منافسات الدوري العراقي الممتاز".

وكشف قائد المنتخب العراقي الأسبق أن 3 مدربين أجانب، يمثلون مدارس كروية مختلفة، هم الأقرب لقيادة منتخب "أسود الرافدين"، مشيراً إلى أن "جنسية الأسماء الـ3 برتغالية وإسبانية وأرجنتينية، رافضاً الإفصاح عن المزيد من التفاصيل".

وختم حسن فرحان حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للكادر الفني الجديد لمنتخب بلده، سيكون العمل على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعويض فشل الوصول إلى مونديال قطر المقبل.