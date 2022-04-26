قبيل موقعة الليلة.. نجم بايرن ميونخ يوضح الفارق بين جوارديولا وأنشيلوتي
السومرية نيوز - متابعة
شرح خافي مارتينيز، نجم بايرن ميونخ السابق، الفارق بين مدربيه السابقين كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا قبل مواجهتهما، اليوم الثلاثاء، في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مارتينيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "بالنسبة لي، أنشيلوتي وجوارديولا أفضل ممثلي أجيالهما. من بين جميع زملاء كارلو، لم يتبق أحد في العمل الآن".
وأضاف: "بيب أفضل مدرب في جيله، بما في ذلك لويس إنريكي، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، ويورجن كلوب. إنهم من غيروا كرة القدم، وجميعهم مختلفون عن أنشيلوتي".
وتابع مارتينيز: "جوارديولا لديه طريقة فريدة لتحليل كرة القدم، حيث يمكنه توقع ما يحدث على أرض الملعب".
وواصل: "أنت تلعب وأنت تعرف ما عليك القيام به وما سيفعله المنافس. إنها ميزة كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك تكتيكاته وخطط الضغط الخاصة به سيصبح بيب تقريبًا لا يمكن هزيمته".
وأكمل: "كانت لديَّ علاقة وثيقة مع جوارديولا لأننا نتحدث نفس اللغة، لكن العلاقة مع كارلو كانت مختلفة. إنه مثل الأب ويهتم كثيرًا بلاعبيه".
واختتم نجم البايرن السابق: "جوارديولا أكثر صرامة من أنشيلوتي وتركيزًا على تحليل الفيديو، لكن الفريق يحتاج للانضباط. كان لدى بيب سيطرة أكبر من كارلو على الفريق، إلا أن الفارق ليس كبيرًا، لكنه ملحوظ".
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