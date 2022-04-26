قبيل موقعة الليلة.. نجم بايرن ميونخ يوضح الفارق بين جوارديولا وأنشيلوتي

وقال مارتينيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "بالنسبة لي، أنشيلوتي وجوارديولا أفضل ممثلي أجيالهما. من بين جميع زملاء كارلو، لم يتبق أحد في العمل الآن".وأضاف: "بيب أفضل مدرب في جيله، بما في ذلك لويس إنريكي، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، ويورجن كلوب. إنهم من غيروا كرة القدم، وجميعهم مختلفون عن أنشيلوتي".وتابع مارتينيز: "جوارديولا لديه طريقة فريدة لتحليل كرة القدم، حيث يمكنه توقع ما يحدث على أرض الملعب".وواصل: "أنت تلعب وأنت تعرف ما عليك القيام به وما سيفعله المنافس. إنها ميزة كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك تكتيكاته وخطط الضغط الخاصة به سيصبح بيب تقريبًا لا يمكن هزيمته".وأكمل: "كانت لديَّ علاقة وثيقة مع جوارديولا لأننا نتحدث نفس اللغة، لكن العلاقة مع كارلو كانت مختلفة. إنه مثل الأب ويهتم كثيرًا بلاعبيه".واختتم نجم البايرن السابق: "جوارديولا أكثر صرامة من أنشيلوتي وتركيزًا على تحليل الفيديو، لكن الفريق يحتاج للانضباط. كان لدى بيب سيطرة أكبر من كارلو على الفريق، إلا أن الفارق ليس كبيرًا، لكنه ملحوظ".