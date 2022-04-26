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ليونيل ميسي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

رياضة

2022-04-26 | 06:34
ليونيل ميسي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
3,264 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

نفت شبكة "tycsports" التلفزيونية الأرجنتينية، الثلاثاء، كل ما يثار عن احتمالية رحيل نجم فريق باريس سان جيرمان، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي مع نهاية الموسم الجاري، وعودته إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكشفت الشبكة عن أن اللاعب الأرجنتيني قد حسم مستقبله، وقرّر الاستمرار في العاصمة الباريسية إلى نهاية عقده صيف العام المقبل، مضيفًا: "ميسي لم يفكر أبدًا في إنهاء عقده مع الباريسي، ولا سبيل لإمكانية عودته إلى برشلونة كما كان يتوقع البعض".
 
وتابعت إن "البرغوث" قد حقق لقبه الأول مع سان جيرمان، وعلى الرغم من الإقصاء المرير من دوري أبطال أوروبا، إلّا أنه لا ينوي الرحيل، وسيلتزم بالعقد الذي وقّعه مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
 
وصرّح ليونيل ميسي عندما في أعقاب انضمامه إلى فريق العاصمة الباريسية، قائلًا: "أنا متحمس لبدء فصل جديد في مسيرتي. النادي يناسب طموحاتي الكروية. أعرف إمكانيات الفريق والجهاز الفني. أنا مصمم على المساعدة في منح الفريق والمشجعين شيئًا مميزًا".
 
وتُوّج ميسي مؤخرًا مع فريقه سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، ليضيفه إلى سجل الألقاب التي تُوّج بها طيلة مسيرته الكروية، إذ فاز ميسي بـ 39 لقبًا من بينها 35 مع برشلونة فقط، ولقبين مع منتخب الأرجنتين للشباب، ولقب آخر مع المنتخب (كوبا أمريكا) بالإضافة إلى لقب الدوري مع الباريسي.
 
وتوزعت ألقاب "البرغوث" كالتالي: 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، و8 في السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، ومثلها في كأس العالم للأندية. ولقب واحد في الدوري الفرنسي. كما حصل "ليو" على لقب كأس العالم للشباب مع الأرجنتين عام 2005، والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008، بالإضافة إلى لقب كوبا أمريكا العام الماضي 2021.

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