برشلونة يخطط لصفقة من الدوري الإنجليزي

وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة حسم بالفعل التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي، خلال الصيف المقبل.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يخطط حاليًا لضم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون، خلال الصيف المقبل.وأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل نيفيز، وضع اللاعب على طاولة برشلونة منذ عدة أشهر، وتمت دراسة الصفقة بالفعل.وأعاد البارسا تنشيط الاتصالات المتعلقة بضم نيفيز في الأيام الأخيرة بسبب تأكده من حاجة سيرجيو بوسكيتس إلى بديل في الموسم المقبل.وذكرت "سبورت" أن نيفيز منفتح على الانتقال إلى برشلونة، حتى وإن كانت الصفقة على سبيل الإعارة.