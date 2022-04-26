ليفربول يدخل في سباق شرس على صفقة وراءها مدريد

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن ليفربول زاد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط موناكو، أوريلين تشواميني البالغ من العمر 22 عامًا.وأضافت "من المتوقع أن يغادر اللاعب الفرنسي الشاب صفوف فريقه هذا الصيف، وارتبط بالعديد من الأندية الكبرى، وخاصة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مؤخرًا".وأشارت إلى أن ريال مدريد الذي كان يعد متصدر السباق للفوز بهذه الصفقة يواجه مشكلة في تلبية مطالب نادي الإمارة وراتب اللاعب، مما أعطى ليفربول الأمل في التغلب على النادي الملكي.وقالت فوت ميركاتو أيضا أنه تم إنشاء اتصالات بين ليفربول والمقربين من تشواميني، واللاعب مهتم بالانتقال إلى النادي الإنجليزي.ولفتت إلى أن الصفقة من المنتظر أن تشهد مزادا ماليا يبدأ من 50 مليون يورو.